Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 598,57 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 598,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 594,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'679 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 15,61 Prozent zulegen. Am 13.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 425,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,05 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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