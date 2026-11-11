Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Mittwochabend freundlich

Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 606,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'625 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 608,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 597,67 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 53'123 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 14,01 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.71 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD umsetzen können.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,67 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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