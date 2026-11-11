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11.11.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 606,48 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 606,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'582 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 606,76 USD. Bei 597,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 19'904 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 14,10 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,85 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,00 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Lockheed Martin veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 20.71 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.61 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Lockheed Martin-Gewinn für das Jahr 2026 auf 30,67 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Lockheed Martin am 11.11.2026
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