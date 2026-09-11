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11.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Lockheed Martin

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 525,79 USD.

Lockheed Martin
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Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 525,79 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'667 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Lockheed Martin-Aktie bei 522,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 532,24 USD. Zuletzt wechselten 54'148 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 31,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD. Mit Abgaben von 16,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.06 Mrd. USD – ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,42 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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