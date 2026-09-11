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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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11.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verliert am Freitagnachmittag

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 525,67 USD.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 525,67 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lockheed Martin-Aktie bis auf 525,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 532,24 USD. Bisher wurden via New York 21'485 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 16,76 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,05 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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