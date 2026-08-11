Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 594,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 593,14 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 599,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 69'548 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,40 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 424,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 28,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,06 USD. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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