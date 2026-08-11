Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 597,85 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 597,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 595,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 599,37 USD. Bisher wurden heute 28'746 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 13,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (424,50 USD). Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,06 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,41 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie
Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen
Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung
Aktien von Lockheed Martin, RTX und Co.: Peking setzt zehn weitere US-Unternehmen auf Exportkontrollliste
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
|
20:27
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
16:29
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.