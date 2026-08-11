Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag im Minus

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 597,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 595,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 599,37 USD. Bisher wurden heute 28'746 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 13,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (424,50 USD). Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,06 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 1,46 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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