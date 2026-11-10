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10.11.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Dienstagabend gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 601,03 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 601,03 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'507 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 605,78 USD. Bei 587,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'542 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lockheed Martin-Aktie 15,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,20 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,00 USD. Am 22.10.2026 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.71 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,66 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Lockheed Martin am 10.11.2026
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