Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 599,26 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'521 Punkten liegt. Bei 599,26 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 587,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 30'186 Lockheed Martin-Aktien.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach unten.

Nach 13,35 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,00 USD je Lockheed Martin-Aktie. Lockheed Martin gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,95 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 20.71 Mrd. USD gegenüber 18.61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,66 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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