Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 528,56 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'590 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 531,00 USD. Mit einem Wert von 526,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 56'373 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 691,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 17,21 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Am 23.07.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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