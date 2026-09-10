Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 526,13 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'603 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 529,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 526,01 USD. Zuletzt wechselten 18'512 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung