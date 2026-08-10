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10.08.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin steigt am Montagabend

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin steigt am Montagabend

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 605,30 USD.

Lockheed Martin
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Um 20:26 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 605,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'749 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 606,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 591,77 USD. Zuletzt wurden via New York 105'457 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,32 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 423,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 42,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,06 USD. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,51 Prozent gesteigert.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 30,41 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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