Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 600,25 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'765 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 603,23 USD. Bei 591,77 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 48'268 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 423,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,06 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 30,41 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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