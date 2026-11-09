Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Montagabend fester

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 20:26 Uhr 2,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'546 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 588,77 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 572,55 USD. Bisher wurden heute 79'837 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 25,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,00 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,95 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.71 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.61 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lockheed Martin am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,66 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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