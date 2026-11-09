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09.11.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursplus

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 578,16 USD.

Lockheed Martin
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 578,16 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 578,48 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 572,55 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'466 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Lockheed Martin liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.71 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.61 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 30,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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