Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verteuert sich am Abend

Um 20:26 Uhr stieg die Lockheed Martin-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 508,50 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'812 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 511,43 USD zu. Bei 505,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58'737 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 13,95 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 23.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,41 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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