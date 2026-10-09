Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Lockheed Martin-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 508,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'794 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 508,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 503,00 USD aus. Bei 505,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 21'267 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 691,98 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 26,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 20.06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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