Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 525,58 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'642 Punkten liegt. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 524,89 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 538,91 USD. Zuletzt wechselten via New York 81'737 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,75 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,05 USD. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18.16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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