Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 528,85 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'645 Punkten liegt. Die Lockheed Martin-Aktie gab in der Spitze bis auf 527,45 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 538,91 USD. Zuletzt wechselten via New York 36'256 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 20,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 13,35 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,05 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20.06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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