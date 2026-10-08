Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Donnerstagabend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 507,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. Bei 508,92 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 500,13 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65'426 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,41 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,74 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 13,35 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,00 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18.16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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