Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 506,58 USD an. Bei 500,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 28'740 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 36,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit einem Kursverlust von 13,52 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2025 mit 13,35 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,00 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,44 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung