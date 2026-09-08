Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Um 20:26 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 537,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 541,58 USD. Bei 532,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'632 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Mit einem Zuwachs von 28,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2025 Kursverluste bis auf 437,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,05 USD. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 20.06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,43 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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