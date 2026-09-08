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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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08.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagnachmittag im Plus

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 540,51 USD.

Lockheed Martin
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Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 540,51 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'680 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 541,00 USD. Bei 532,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 54'422 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 21,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 437,57 USD am 03.12.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,04 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,05 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,43 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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