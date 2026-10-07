Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend schwächer

Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,6 Prozent auf 502,15 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 501,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 509,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62'179 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,86 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,00 USD aus. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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