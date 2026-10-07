Lockheed Martin Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Lockheed Martin

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 503,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 503,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 509,58 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21'830 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,41 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 13,11 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.06 Mrd. USD im Vergleich zu 18.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 30,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung