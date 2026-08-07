Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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07.08.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zieht am Freitagabend an
Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 585,97 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 585,97 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 587,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 581,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 58'356 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Bei 691,98 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 423,91 USD ab. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 27,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,06 USD ausgeschüttet werden. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.10.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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