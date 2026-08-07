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07.08.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Freitagnachmittag billiger

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 578,95 USD abwärts.

Lockheed Martin
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Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 578,95 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'750 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lockheed Martin-Aktie bis auf 577,00 USD ein. Bei 581,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 19'219 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 19,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 423,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,06 USD ausgeschüttet werden. Lockheed Martin liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,36 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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