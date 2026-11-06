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06.11.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 569,89 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 569,89 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'402 Punkten steht. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 561,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 569,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 144'613 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 17,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 30,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Am 22.10.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 6,95 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.71 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,30 Prozent gesteigert.
Die Lockheed Martin-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,66 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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