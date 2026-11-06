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06.11.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Nachmittag ins Minus

Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 568,89 USD nach.

Lockheed Martin
463.00 CHF -3.50%
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Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 568,89 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'430 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 561,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 569,00 USD. Zuletzt wechselten 55'937 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 21,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 23,08 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,35 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,00 USD. Lockheed Martin liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,30 Prozent auf 20.71 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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