Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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06.10.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 509,48 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 510,47 USD. Mit einem Wert von 506,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 47'817 Lockheed Martin-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 35,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,57 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 14,11 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,01 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lockheed Martin 20.06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 22.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,44 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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