Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag höher

Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 507,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'820 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 507,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 506,56 USD. Zuletzt wurden via New York 24'387 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Bei 691,98 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 26,66 Prozent niedriger. Bei 437,57 USD erreichte der Anteilsschein am 03.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 13,77 Prozent wieder erreichen.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,01 USD aus. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung