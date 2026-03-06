Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin reagiert am Abend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 669,39 USD.

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 669,39 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'756 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Lockheed Martin-Aktie bis auf 671,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 661,65 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128'163 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 691,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 3,37 Prozent wieder erreichen. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,01 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Am 29.01.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 20.32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Lockheed Martin am 21.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 29,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien könnten für Anleger jetzt interessant werden

Lockheed Martin-Aktie zieht an: Quartalsumsatz und -Ergebnis verbessert

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?


