Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend im Aufwind

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 506,12 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 507,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 505,53 USD. Zuletzt wechselten 53'232 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Bei 691,98 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 36,72 Prozent Plus fehlen der Lockheed Martin-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Abschläge von 13,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,01 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 13,35 USD aus. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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