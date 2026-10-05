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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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05.10.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Montagnachmittag schwächer

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 504,80 USD.

Lockheed Martin
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Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 504,80 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie bis auf 501,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 505,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 25'394 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 27,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,01 USD. Am 23.07.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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