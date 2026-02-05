Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
eToro entdecken

Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

05.02.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zieht am Abend an

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin zieht am Abend an

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lockheed Martin zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 612,89 USD.

Lockheed Martin
466.51 CHF -2.57%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 612,89 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'827 Punkten liegt. Die Lockheed Martin-Aktie legte bis auf 613,30 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 602,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 115'819 Lockheed Martin-Aktien.

Am 04.02.2026 markierte das Papier bei 646,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Am 23.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 410,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 13,35 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,03 USD. Am 29.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lockheed Martin ein EPS von 2,22 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 21.04.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com

