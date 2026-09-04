Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verzeichnet am Abend Verluste

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 524,65 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 524,29 USD. Mit einem Wert von 529,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66'957 Stück gehandelt.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 691,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 31,89 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 437,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 13,35 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,94 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.06 Mrd. USD – ein Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,43 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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