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04.09.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Freitagnachmittag ins Minus

Lockheed Martin Aktie News: Anleger schicken Lockheed Martin am Freitagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 528,05 USD.

Lockheed Martin
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Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 528,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'726 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 526,00 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 529,79 USD. Bisher wurden heute 23'335 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 23,69 Prozent niedriger. Am 03.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 437,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,13 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 27.10.2026 vorlegen.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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