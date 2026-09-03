Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 529,15 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'704 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 528,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 536,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28'747 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 691,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 30,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2025 auf bis zu 437,57 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,05 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 13,35 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,43 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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