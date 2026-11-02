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02.11.2026 20:27:13
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin gewinnt am Abend an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 641,43 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 641,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Bei 642,39 USD erreichte die Lockheed Martin-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 637,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'124 Lockheed Martin-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (691,98 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 7,88 Prozent wieder erreichen. Am 03.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,57 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,78 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,00 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,97 USD gegenüber 6,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20.71 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 30,67 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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