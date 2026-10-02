Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 505,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'715 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Lockheed Martin-Aktie sogar auf 505,41 USD. Die Lockheed Martin-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 498,77 USD ab. Bei 505,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 71'255 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 26,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 13,42 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,01 USD, nach 13,35 USD im Jahr 2025. Lockheed Martin gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lockheed Martin einen Umsatz von 18.16 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Lockheed Martin am 22.10.2026 präsentieren.

In der Lockheed Martin-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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