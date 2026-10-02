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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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02.10.2026 16:29:00

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 504,25 USD.

Lockheed Martin
417.62 CHF -2.14%
Kaufen Verkaufen

Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 504,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. Bei 498,77 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 505,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 45'365 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD. Mit einem Zuwachs von 37,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lockheed Martin-Aktie 13,22 Prozent sinken.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,01 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 30,44 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Lockheed Martin am 02.10.2026

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