Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend schwächer

Die Lockheed Martin-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 531,53 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Lockheed Martin-Aktie bis auf 531,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 545,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 87'095 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2025 (437,57 USD). Abschläge von 17,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,05 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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