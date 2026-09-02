Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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02.09.2026 16:29:00
Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 532,51 USD.
Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 532,51 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Der Kurs der Lockheed Martin-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 531,62 USD nach. Bei 545,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 27'942 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 691,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Abschläge von 17,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,05 USD aus. Am 23.07.2026 lud Lockheed Martin zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20.06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18.16 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 30,43 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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