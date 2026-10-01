Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9316 -0.3%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’194 0.4%  Bitcoin 71’323 1.2%  Dollar 0.8277 -0.4%  Öl 102.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
TotalEnergies: Chance auf einen neuen Anlauf
Julius Bär-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt
Franken zieht zum Dollar und Euro an - die Gründe
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Addex-Aktie. Neuer Entwicklungschef ernannt
Suche...

Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verliert am Abend

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verliert am Abend

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 506,12 USD nach.

Lockheed Martin
426.75 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 506,12 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'668 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 504,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508,00 USD. Zuletzt wurden via New York 49'201 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit einem Kursverlust von 13,54 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,01 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,44 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

Aktien uneins: Montana Aerospace hat langfristigen Vertrag mit Lockheed Martin abgeschlossen

Aktien von Rheinmetall und Lockheed Martin: USA und Europa einigen sich auf Rüstungskooperationen - F-35-Beschaffung


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten