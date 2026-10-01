Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin verliert am Abend

Um 20:26 Uhr fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 506,12 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'668 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 504,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508,00 USD. Zuletzt wurden via New York 49'201 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 691,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Mit einem Kursverlust von 13,54 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,01 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 30,44 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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