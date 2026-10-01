Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag billiger

Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 507,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 507,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 508,00 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 18'993 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 691,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,34 Prozent hinzugewinnen. Am 03.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 15,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,01 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Lockheed Martin Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 30,44 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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