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Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094

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01.09.2026 20:27:13

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Kurseinbussen

Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 546,05 USD.

Lockheed Martin
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Um 20:26 Uhr rutschte die Lockheed Martin-Aktie in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 546,05 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 543,73 USD aus. Bei 557,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 66'017 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 691,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lockheed Martin-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Abschläge von 19,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,05 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 13,35 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Lockheed Martin veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 20.06 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,51 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 30,43 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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