Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Nachmittag mit Verlusten

Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 556,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. Die Lockheed Martin-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 556,00 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 557,51 USD. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'423 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 691,98 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2025 bei 437,57 USD. Abschläge von 21,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 13,35 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,05 USD aus. Am 23.07.2026 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 20.06 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin im Jahr 2026 30,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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