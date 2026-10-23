Lockheed Martin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lockheed Martin präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.95 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 20.71 Milliarden USD gegenüber 18.61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch