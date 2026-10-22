Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet

Nun erhielt das Unternehmen einen Grossauftrag für seinen Kampfjet F-35. Das US-Kriegsministerium bestellte in einem Rahmenvertrag über 10 Jahre mindestens 850 der Flugzeuge inklusive anfänglichen Ersatzteilen und Spezialausrüstungen, wie das Unternehmen und das Ministerium am Donnerstag in Arlington mitteilten.

In einem nächsten Schritt sollen in den kommenden Monaten die Bedingungen festgezurrt werden, unter anderem Preise. Im dritten Quartal liefen die Geschäfte von Lockheed zudem so rund, dass Konzernchef Jim Taiclet die Jahresprognose anhob. Die Aktie zog nach Börsenstart um 10 Prozent an, zuletzt lag sie an der NYSE noch 6,79 Prozent im Plus bei 588,98 US-Dollar.

Der US-Kampfjet- und Waffenhersteller Lockheed Martin profitiert weiter von den Konflikten der US-Streitkräfte. steigerte den Umsatz im Quartal im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Im Gesamtjahr dürften es jetzt 80 bis 82 Milliarden Dollar Erlös werden - das sind an beiden Enden der Prognosespanne 250 Millionen Dollar mehr als bisher anvisiert. Auch beim Gewinn je Aktie sollen es mit 30,35 bis 30,75 Dollar etwas mehr werden. Im abgelaufenen Quartal zog der Nettogewinn um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar an.

Lockheed Martin stellt vor allem Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Raketensysteme her. "Der mehrjährige Rahmenvertrag stärkt die Art und Weise, wie wir planen und in das F-35-Waffensystem investieren können", sagte Lockheed-Chef Taiclet und sprach von grösserer Verlässlichkeit. Damit könne Lockheed Vorleistungen tätigen, um die Produktionskapazität zu erhöhen.

Das Kriegsministerium seinerseits sprach in einer eigenen Mitteilung von einem grundlegend anderen Ansatz, die amerikanische Rüstungsindustrie zu stabilisieren, um schnell und viel produzieren zu können. Finanzielle Anreize und tatsächliche Leistung seien in Übereinstimmung gebracht worden. Lockheed investiere zudem zunächst selbst mindestens 7 Milliarden Dollar in das Vorhaben. Der US-Kongress müsse dem Paket noch zustimmen.

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BETHESDA (awp international)