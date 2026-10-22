Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Optimimus
|
22.10.2026 17:11:36
Lockheed Martin-Aktie springt an: US-Rüstungskonzern hebt Ziele an - Grossauftrag für F-35-Kampfjet
Der US-Kampfjet- und Waffenhersteller Lockheed Martin profitiert weiter von den Konflikten der US-Streitkräfte.
In einem nächsten Schritt sollen in den kommenden Monaten die Bedingungen festgezurrt werden, unter anderem Preise. Im dritten Quartal liefen die Geschäfte von Lockheed zudem so rund, dass Konzernchef Jim Taiclet die Jahresprognose anhob. Die Aktie zog nach Börsenstart um 10 Prozent an, zuletzt lag sie an der NYSE noch 6,79 Prozent im Plus bei 588,98 US-Dollar.
Der US-Kampfjet- und Waffenhersteller Lockheed Martin profitiert weiter von den Konflikten der US-Streitkräfte. steigerte den Umsatz im Quartal im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Im Gesamtjahr dürften es jetzt 80 bis 82 Milliarden Dollar Erlös werden - das sind an beiden Enden der Prognosespanne 250 Millionen Dollar mehr als bisher anvisiert. Auch beim Gewinn je Aktie sollen es mit 30,35 bis 30,75 Dollar etwas mehr werden. Im abgelaufenen Quartal zog der Nettogewinn um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar an.
Lockheed Martin stellt vor allem Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Raketensysteme her. "Der mehrjährige Rahmenvertrag stärkt die Art und Weise, wie wir planen und in das F-35-Waffensystem investieren können", sagte Lockheed-Chef Taiclet und sprach von grösserer Verlässlichkeit. Damit könne Lockheed Vorleistungen tätigen, um die Produktionskapazität zu erhöhen.
Das Kriegsministerium seinerseits sprach in einer eigenen Mitteilung von einem grundlegend anderen Ansatz, die amerikanische Rüstungsindustrie zu stabilisieren, um schnell und viel produzieren zu können. Finanzielle Anreize und tatsächliche Leistung seien in Übereinstimmung gebracht worden. Lockheed investiere zudem zunächst selbst mindestens 7 Milliarden Dollar in das Vorhaben. Der US-Kongress müsse dem Paket noch zustimmen.
/men/mis/he
BETHESDA (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
|
16:29
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin steigt am Donnerstagnachmittag stark (finanzen.ch)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Lockheed Martin zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Lockheed Martin-Aktie höher: Zusammenarbeit mit Ruag bei F-35A wird vertieft (AWP)
|
15.10.26
|Ruag und Lockheed Martin vertiefen Zusammenarbeit bei F-35 (AWP)
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.