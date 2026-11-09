Localiza Rent A Car verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Localiza Rent A Car hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.20 USD. Im letzten Jahr hatte Localiza Rent A Car einen Gewinn von 0.050 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21.34 Prozent auf 2.39 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch